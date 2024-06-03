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Подведены итоги восьмой независимой профессиональной премии MARSPO Awards 2024

Подведены итоги восьмой независимой профессиональной премии MARSPO Awards 2024
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30 мая 2024-го в Москве состоялась церемония награждения ежегодной независимой профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2024.

Для оценки поступило более 350 заявок от спортивных клубов, лиг, федераций, брендов и агентств. Проекты, попавшие в шорт-лист, были представлены на онлайн-защите, которая продлилась 200 часов!

Премия отмечает устойчивый рост уровня проектов, с каждым годом экспертному жюри всё сложнее оценивать номинантов. Разница в финальных баллах порой оказывалась минимальной.

В восьмом сезоне в состав жюри вошло уже около 100 профессионалов спортивной отрасли, а число номинаций возросло до 37 и затронуло по максимуму весь спектр деятельности маркетинга спортивных организаций.

Появились новые номинации, в их числе, например: оценка работы с самой молодой аудиторией спорта, мерчендайзинговые проекты, новые медиапроекты, работа с болельщиками, креатив, корпоративный спорт, визуальные и инновационные технологии, специальная номинация MARSPO Awards и спортивного портала «Чемпионат» — «Лучший студенческий медиапроект». Новинка премии — номинация Гран-при, которая присуждается проекту, набравшему наибольшее количество баллов среди всех проектов.

Гран-при получил социальный проект от Футбольной национальной лиги — Всероссийский марафон донорства костного мозга #ДавайВступай.

«Все эксперты говорят об общем высоком уровне проектов. Отмечают, что проект, получивший Гран-при, отвечает духу премии: когда лучшие проекты не самые дорогостоящие, а самые креативные и эффективные», — Николай Сорокин, продюсер премии.

Премия MARSPO Awards с каждым годом набирает обороты: увеличивается число номинаций и номинантов, растёт число поданных проектов, повышается уровень вовлечённости жюри.

Оргкомитет Премии MARSPO Awards выражает благодарность всем участникам и номинантам за безупречное качество работы и поистине достойные представленные проекты, а также членам жюри – за уделённое время, беспристрастные оценки и высокий уровень профессионализма!

Полный список победителей премии MARSPO Awards 2024 доступен на сайте проекта.

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