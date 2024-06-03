Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сергей Карякин посетил отборочный этап турнира «Шахматные звёзды 4.0»

Сергей Карякин посетил отборочный этап турнира «Шахматные звёзды 4.0»
Аудио-версия:
Комментарии

1 июня, в День защиты детей, состоялся второй отборочный этап турнира «Шахматные звёзды 4.0». В нём приняли участие более 200 юных шахматистов, среди которых были определены 24 сильнейших игрока.

Отборочный тур в Москве посетил участник взрослого турнира, известный международный гроссмейстер Сергей Карякин. Шахматист поздравил детей с праздником, пожелал удачи и пообщался с ребятами, сфотографировался со всеми желающими, дал автографы начинающим спортсменам и зрителям.

Основной этап турнира «Шахматные звёзды 4.0» пройдёт с 26 июня по 2 июля 2024-го в зале Crystal Ballroom в башне OKO (ММДЦ «Москва-Сити»). Участники турнира — гроссмейстеры из России, Китая, Азербайджана, Индии и Ирана: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Амин Табатабаи, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Раунак Садхвани, Хоу Ифань, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина.

Расписание следующих детских отборочных туров:
8 июня – Сочи,
15 июня – Москва,
22 июня – Москва.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android