Сергей Карякин посетил отборочный этап турнира «Шахматные звёзды 4.0»

1 июня, в День защиты детей, состоялся второй отборочный этап турнира «Шахматные звёзды 4.0». В нём приняли участие более 200 юных шахматистов, среди которых были определены 24 сильнейших игрока.

Отборочный тур в Москве посетил участник взрослого турнира, известный международный гроссмейстер Сергей Карякин. Шахматист поздравил детей с праздником, пожелал удачи и пообщался с ребятами, сфотографировался со всеми желающими, дал автографы начинающим спортсменам и зрителям.

Основной этап турнира «Шахматные звёзды 4.0» пройдёт с 26 июня по 2 июля 2024-го в зале Crystal Ballroom в башне OKO (ММДЦ «Москва-Сити»). Участники турнира — гроссмейстеры из России, Китая, Азербайджана, Индии и Ирана: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Амин Табатабаи, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Раунак Садхвани, Хоу Ифань, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина.

Расписание следующих детских отборочных туров:

8 июня – Сочи,

15 июня – Москва,

22 июня – Москва.