Стали известны звёздные участники футбольного и хоккейных матчей на ПМЭФ-2024

Спортивные игры Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включат в себя хоккейный турнир и футбольный матч, в которых примут участие звёздные представители этих видов спорта.
Завтра, 4 июня, состоится футбольный матч. Команда, составленная из участников форума, сыграет с медийной сборной России на стадионе «Петровский». Составы команд усилят бывшие футболисты сборной России Роман Широков, Александр Мостовой, Павел Погребняк, Алексей Березуцкий. Тренерами соперников станут Валерий Газзаев и Сергей Овчинников.
5 и 6 июня состоится хоккейный турнир. На лед «Хоккейного города» выйдут команды «Чемпион», «Бизнес», «Политика» и «Администрация Санкт-Петербурга». В составах команд сыграют члены Правительства России, главы регионов и известные бизнесмены. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов станет капитаном политиков. Председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг будут защищать прошлогодний титул вместе с бизнесменами.
Расписание других соревнований:
- 6 июня: забег «Навстречу Играм дружбы», Суперфинал «Кубка Победы» по боксу, Кубок по паделу
- 7 июня: Кубок по баскетболу, Международный турнир по дзюдо, Кубок по сквошу
- 8 июня: SUP-завтрак «(От)Личный Петербург», Roscongress Golf Cup, Кубок по теннису «Белые ночи», Бизнес-регата «Ведомости», Кубок ПМЭФ по конкуру