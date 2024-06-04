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Анна Вяхирева стала лучшим бомбардиром Лиги чемпионов — 2023/2024

Анна Вяхирева стала лучшим бомбардиром Лиги чемпионов — 2023/2024
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Российская гандболистка Анна Вяхрева стала лучшим бомбардиром Лиги чемпионов — 2023/2024. Выступая за норвежский «Вайперс», Анна забросила 113 мячей за сезон. Хотя команда не попала в «Финал четырёх», но запаса Вяхиревой хватило для звания лучшей.

Ранее российская гандболистка стала двукратной обладательницей Кубка Норвегии. Она выступает за скандинавскую команду с июня 2022 года. В 2023 году россиянка впервые в карьере стала победительницей Лиги чемпионов.

Анна Вяхирева – олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.

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