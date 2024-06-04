Дин Лижэнь признался в проблемах с ментальным здоровьем

Китайский гроссмейстер, чемпион мира Дин Лижэнь рассказал о своей депрессии, проблемах со сном и терапии.

«У меня были некоторые проблемы, это правда. Я был измотан, но всё равно не мог нормально спать. Это привело к депрессии. Меня дважды лечили в клинике. К счастью, сейчас всё постепенно налаживается. Шахматы изматывают психически, а если ты не можешь нормально спать, это смертельно опасно. По крайней мере, сейчас мне удалось сократить приём таблеток с четырёх в день до одной.

Наверное, я был таким крутым до того, как у меня начались проблемы с психикой. Вот почему я вдруг проявил эмоции. Сейчас я пытаюсь снова стать более уравновешенным. Сейчас у меня есть врач, который помогает мне психологически. Я обсуждаю с ним самые разные вещи. У меня нет ментального тренера, как у игроков в настольный теннис, который готовит тебя к тем вещам, которые имеют отношение к игре», — приводит слова китайца TAZ.

Дин Лижэнь после завоевания чемпионского титула показывает провальные результаты на турнирах. Сейчас китаец играет на супертурнире в Ставангере, где в шести турах потерпел четыре поражения.