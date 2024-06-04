Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дин Лижэнь признался в проблемах с ментальным здоровьем

Дин Лижэнь признался в проблемах с ментальным здоровьем
Аудио-версия:
Комментарии

Китайский гроссмейстер, чемпион мира Дин Лижэнь рассказал о своей депрессии, проблемах со сном и терапии.

«У меня были некоторые проблемы, это правда. Я был измотан, но всё равно не мог нормально спать. Это привело к депрессии. Меня дважды лечили в клинике. К счастью, сейчас всё постепенно налаживается. Шахматы изматывают психически, а если ты не можешь нормально спать, это смертельно опасно. По крайней мере, сейчас мне удалось сократить приём таблеток с четырёх в день до одной.

Наверное, я был таким крутым до того, как у меня начались проблемы с психикой. Вот почему я вдруг проявил эмоции. Сейчас я пытаюсь снова стать более уравновешенным. Сейчас у меня есть врач, который помогает мне психологически. Я обсуждаю с ним самые разные вещи. У меня нет ментального тренера, как у игроков в настольный теннис, который готовит тебя к тем вещам, которые имеют отношение к игре», — приводит слова китайца TAZ.

Дин Лижэнь после завоевания чемпионского титула показывает провальные результаты на турнирах. Сейчас китаец играет на супертурнире в Ставангере, где в шести турах потерпел четыре поражения.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ян Непомнящий предположил, что происходит с чемпионом мира Дин Лижэнем
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android