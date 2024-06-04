Легкоатлеты Сергей Шубенков и Полина Кнороз выступят на Играх стран БРИКС

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков вошёл в состав национальной сборной для участия в Играх стран БРИКС. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Сегодня, 4 июня, состоялся исполком ВФЛА, на котором был утверждён список легкоатлетов, вошедших в сборную России для участия в Играх БРИКС. Кроме Сергея Шубенкова, в соревнованиях примут участие двукратный чемпион России по прыжкам в высоту Данил Лысенко, чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз, серебряный призёр чемпионата мира-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева и другие известные легкоатлеты. В списке отсутствует олимпийская чемпионка 2020 года по лёгкой атлетике российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене.

Сборная отбиралась согласно результатам, показанным на последних крупных национальных соревнованиях, и была сформирована в составе 115 спортсменов и 30 сопровождающих лиц (тренеры, медицинский персонал).

Игры БРИКС состоятся с 12 по 23 июня в Казани. Соревнования по лёгкой атлетике запланированы на 15 и 16 июня.