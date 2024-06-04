Карякин — о забеге на Никольской: обманывать не буду, я ни капли не готовился

Российский гроссмейстер Сергей Карякин принял участие в показательном забеге в Москве на Никольской. Спортсмен поделился впечатлениями от мероприятия.

«Отличные впечатления от забега. У меня был определённый опыт прошлого года. Знал, чего ожидать. Обманывать не буду, я ни капли не готовился. При этом была заряженность. Хотелось просто пробежать как можно лучше. Это у меня получилось!» — передаёт слова Карякина корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, Сергей Карякин не попал в состав национальной команды на Игры БРИКС в Казани, которые пройдут с 12 по 23 июня. Шахматный турнир пройдёт с 17 по 22 июня. Спортсмены разыграют шесть комплектов медалей — в быстрых шахматах и блице в личном и командном (смешанные пары) зачётах.