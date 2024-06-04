Шубенков занял третье место в финальном забеге с барьерами на Никольской

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков занял третье место в забеге на 60 метров с барьерами в рамках турнира по лёгкой атлетике на Никольской улице. Спортсмен пробежал дистанцию за 7,8 секунды.

Победителем забега стал Артём Макаренко (7,58). Вторым к финишу с показателем 7,73 секунды прибежал Виталий Парахонько.

Неделя лёгкой атлетики в Москве пройдёт с 4 по 10 июня. Спортсмены будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, толкании ядра. К атлетам также присоединятся представители других сфер. Среди них боксер Рой Джонс-младший, председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Иванов, президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов и президент Федерации шахмат Московской области гроссмейстер Сергей Карякин.