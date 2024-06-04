Шубенков — о результате забега на Никольской: у меня плохо идёт сезон

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал свой результат в забеге на 60 метров с барьерами в рамках турнира по лёгкой атлетике на Никольской улице. Спортсмен занял третье место, пробежав дистанцию за 7,8 секунды.

«Слив за сливом идёт. Это что? Вообще никакой! У меня такие новые эмоции. В четверг бежать следующий раз? Это худшая новость на сегодня. Ожидал хотя бы добавить к финальному забегу, но вот уже который раз у меня не получается. У меня плохо идёт сезон. Нельзя сказать, что с этим ничего не поделаешь. Пока не получается в полную силу тренироваться», — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, неделя лёгкой атлетики в Москве пройдёт с 4 по 10 июня.