Рой Джонс поделился впечатлениями от турнира по лёгкой атлетике на Никольской улице

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного зала славы, американец Рой Джонс-младший поделился впечатлениями от турнира по лёгкой атлетике на Никольской улице.

— Почему вы сегодня здесь?

— Потому что это мой второй дом. Знаете, эти люди такие же, как мои люди, как моя семья. Поэтому всё, что я могу сделать, чтобы вдохновить их или помочь им, я постараюсь сделать. Если это убьёт меня, я всё равно попытаюсь сделать это для них. Мне это понравилось, понравилась атмосфера. Вы сами видите, как плохи мои колени, что я сейчас почти не хожу, но для своих поклонников в Москве я сделал несколько шагов.

— Что вы думаете о современной российской лёгкой атлетике?

— Я её люблю. Думаю, это очень сильные люди, потому что все пытаются восстать против них, но они остаются сильными. Спорт — это не политика. Лёгкая атлетика — это совсем другое, — передаёт слова Джонса корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.