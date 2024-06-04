Губерниев — о забеге на Никольской: мы делали шоу

Российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от турнира по лёгкой атлетике на Никольской улице.

«Мы делали шоу. Действующие лица — спортсмены. Надо знать в лицо наших легкоатлетов. Что же касается забегов, то это не столь важно, ведь мы создавали антураж. Главное — это спортсмены, которые, к сожалению, не могут выступать на международной арене. А мы, здесь, в центре Москвы на Никольской, где каких-то шесть лет назад всё бурлило на ЧМ по футболу. А сейчас всё бурлит потому, что нас собрала лёгкая атлетика. Это самое главное наше достижение», — передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Неделя лёгкой атлетики в Москве пройдёт с 4 по 10 июня. Спортсмены будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, толкании ядра.