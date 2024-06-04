Кристина Макаренко одержала победу в финальном забеге на 60 метров на Никольской

Девятикратная чемпионка России российская бегунья на короткие дистанции Кристина Макаренко выиграла в финальном забеге на 60 метров по лёгкой атлетике на Никольской улице. Спортсменка пробежала дистанцию за 7,22 секунды.

Второе место в забеге заняла Юлия Караваева (7,29). Третьей к финишу с показателем 7,32 секунды прибежала Наталья Комбарова.

Неделя лёгкой атлетики в Москве пройдёт с 4 по 10 июня. Спортсмены будут соревноваться в беговых и прыжковых дисциплинах, толкании ядра. К атлетам также присоединятся представители других сфер. Среди них боксер Рой Джонс-младший, председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Иванов, президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов и президент Федерации шахмат Московской области гроссмейстер Сергей Карякин.