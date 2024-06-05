Белявский: Игры БРИКС — не альтернатива международным соревнованиям

Олимпийский чемпион 2020 года российский гимнаст Давид Белявский поделился ожиданиями от участия в Играх БРИКС. Спортсмен отметил, что соревнования нельзя назвать альтернативой международным стартам, так как они имеют аналогичный уровень.

«Ожидания от Игр БРИКС максимально положительные. Казань прекрасно умеет проводить подобные большие соревнования и всегда делает это на самом высоком уровне. Я в 2013 году принимал участие в Универсиаде и до сих пор вспоминаю её с теплом. По моим собственным ощущениям, я сейчас нахожусь в гораздо лучшей форме по сравнению с чемпионатом и Кубком России. Сделал больше комбинаций, добился большей стабильности.

Не считаю, что Игры БРИКС — это альтернатива международным соревнованиям, потому что это и есть международный турнир. Но не могу ничего сказать про соперников, так как ещё не видел состав участников», — приводит слова Белявского Metaratings.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня. Ранее стало известно, что в соревнованиях примут участие легкоатлеты Сергей Шубенков и Полина Кнороз.