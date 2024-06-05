Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков объяснил, почему считает перенос Игр дружбы на 2025 год правильным решением. По его словам, он хочет поставить хорошую точку в своей карьере, но не готов сделать это в 2024 году из-за плохой спортивной формы.

«Игры дружбы — это у меня сейчас такая веха в карьере, водораздел. Надо там достойно себя показать, а после них уже неизвестно что будет. Может, и ничего. Очень хочу, чтобы Игры дружбы были — желательно, в следующем году. Потому что в этом году я к такому явно не готов — жирную точку ставить», — приводит слова Шубенкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что Всемирные игры дружбы, которые изначально должны были пройти в Москве и Екатеринбурге в период с 15 по 29 сентября 2024 года, будут перенесены на 2025 год. В программе будущих Игр значится более 30 видов спорта и ожидается участие около 7000 атлетов.