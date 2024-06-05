«Спортсмен всегда несёт полную ответственность». Российский гимнаст — о допинге Валиевой

Трёхкратный чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов рассказал, что не знает, какой из версии об употреблении допинга российской фигуристкой Камилой Валиевой верить.

«Наверное, действительно бывают ситуации, при которых запрещённое вещество может случайным образом попасть в организм. И хорошо, что в таких случаях предусмотрены различные меры апелляции. Но я считаю, что спортсмен всегда несёт полную ответственность за то, что он принимает в свой организм. Что касается ситуации с Камилой Валиевой, не вдавался в подробности, так как было много разных версий и я до сих пор не знаю, какая из них правдивая», — приводит слова Маринова «Татар-информ».

Напомним, 29 января CAS принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Пекине. Отсчёт срока дисквалификации ведётся от декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этого момента аннулированы.