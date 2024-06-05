Появился официальный гид по спорту на ПМЭФ

Программа Спортивных игр Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с каждым годом объединяет всё больше мероприятий. Для презентации всей масштабной линейки событий Игр спортивная платформа Фонда Росконгресс подготовила выпуск «Чемпион-клуба» – приложения к официальному изданию ПМЭФ.

В первом выпуске доступно интервью с новым министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтярёвым, материал про тренды российских боксёров в эпоху желания МОК сохранить монополию в спорте, материал о монетизации медиалигами внимания своих аудиторий и интервью с президентом букмекерской компании, из которого станет известно, как букмекеры поддерживают новую систему соревнований.

Также читателям предлагают узнать, сколько заработали самые успешные спортсмены Спартакиады сильнейших, как питаются участники многодневной велогонки «Золото Ладоги», какие необычные рекорды установили участники фестиваля скорости «Жигулёвская миля» и многое другое.

И, конечно, в выпуске представлен гид по спорту на ПМЭФ: в каких турнирах и гала-матчах сыграть, какие соревнования посмотреть, а также когда пройдут спортивные сессии и что интересного будет в спортивном кластере на выставке форума. Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.