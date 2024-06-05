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Определились полуфинальные пары Кубка России по регби

Определились полуфинальные пары Кубка России по регби
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4 июня прошла четвертьфинальная встреча PARI Кубка России — 2024, в которой определился последний полуфиналист турнира из четырёх. «Красный Яр» из Красноярска уверенно обыграл московское «Динамо» и завоевал четвёртую путёвку в полуфинал турнира.

Таким образом, борьбу за трофей на стадии полуфинала продолжат «Енисей-СТМ», «Локомотив-Пенза», «Красный Яр» и «Стрела-Ак Барс».

В результате жеребьёвки определились следующие пары 1/2 финала PARI Кубка России по регби.

«Енисей-СТМ» – «Локомотив-Пенза» (10 августа).

«Красный Яр» – «Стрела-Ак Барс» (11 августа).

Отметим, что обе встречи полуфинала пройдут в Красноярске. Финальный матч PARI Кубка России состоится 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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