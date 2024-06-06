Победители Игр стран БРИКС смогут поступать в спортвузы без экзаменов

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который позволяет поступать без экзаменов в спортивные вузы победителям Игр стран БРИКС, Всемирных игр дружбы и Игр будущего.

«В условиях отсутствия крупных спортивных турниров многие ведущие спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства. Возможность льготного поступления в высшее учебное заведение по итогам выступления на утверждённых правительством Российской Федерации спортивных соревнованиях является одним из мотивов этого не делать», — говорится в пояснительной записке.

Действующее законодательство даёт льготы при поступлении в спортивные вузы победителям и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта.