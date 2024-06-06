Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские регбисты Дмитрий Дронов и Алексей Коннов вышли в финал чемпионата Франции U21

Российские регбисты Дмитрий Дронов и Алексей Коннов вышли в финал чемпионата Франции U21
Аудио-версия:
Комментарии

Российские регбисты Дмитрий Дронов и Алексей Коннов, выступающие за французский «Кастр» U21, вышли в финал молодёжного чемпионата страны.

20-летний Коннов — уроженец Оренбурга, выступает за команду из Франции с октября 2021 года. Срок действия его контракта рассчитан до лета 2025 года. Алексей — игрок молодёжной сборной России по регби.

Дмитрий Дронов — воспитанник пензенского регби, родился в 2003 году. Дмитрий — бывший игрок сборной России U18. В 2020 году он уехал во Францию, выступал за «Тиросс», в следующем году перешёл в «Кастр». Его контракт с клубом истекает летом этого года, но руководство команды предложило продлить соглашение ещё на два сезона.

В решающем матче молодёжного турнира «Кастр» встретится с «Тулузой». Он пройдёт 9 июня в 16:00 мск.

Материалы по теме
Российский регбист был в шаге от триумфа в еврокубке. Но трофей достался соперникам
Российский регбист был в шаге от триумфа в еврокубке. Но трофей достался соперникам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android