Российские регбисты Дмитрий Дронов и Алексей Коннов вышли в финал чемпионата Франции U21

Российские регбисты Дмитрий Дронов и Алексей Коннов, выступающие за французский «Кастр» U21, вышли в финал молодёжного чемпионата страны.

20-летний Коннов — уроженец Оренбурга, выступает за команду из Франции с октября 2021 года. Срок действия его контракта рассчитан до лета 2025 года. Алексей — игрок молодёжной сборной России по регби.

Дмитрий Дронов — воспитанник пензенского регби, родился в 2003 году. Дмитрий — бывший игрок сборной России U18. В 2020 году он уехал во Францию, выступал за «Тиросс», в следующем году перешёл в «Кастр». Его контракт с клубом истекает летом этого года, но руководство команды предложило продлить соглашение ещё на два сезона.

В решающем матче молодёжного турнира «Кастр» встретится с «Тулузой». Он пройдёт 9 июня в 16:00 мск.