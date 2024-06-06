На красноярском дерби ожидается аншлаг

В воскресенье, 9 июня, в рамках 14-го тура PARI Чемпионата России по регби красноярский «Енисей-СТМ» сыграет в гостях против земляков из «Красного Яра». Это будет 149-я встреча в истории противостояния сибирских команд. Пресс-служба «соколов» сообщила, что все билеты на предстоящую игру проданы. Напомним, стадион «Красный Яр» вмещает около 3500 зрителей.

Матч пройдёт в рамках празднования 55-летия красноярского регби – в 1969 году в Красноярском политехническом институте была основана команда «Политехник» (прежнее название «Красного Яра»).

По традиции победитель первого дерби в календарном году получает трофей – Кубок Николаева. Действующими обладателями трофея являются регбисты «тяжёлой машины», всего же беспроигрышная серия правобережной команды насчитывает уже девять матчей. Также «Енисей» имеет преимущество в общем противостоянии – 87 побед против 57 у «соколов», ещё четыре матча завершилось вничью.

Прошлая встреча команд прошла 16 октября 2023 года на стадионе «Авангард» и завершилась победой хозяев со счётом 22:19. Победной попыткой уже после окончания основного времени отметился хукер «тяжёлой машины» Франсуа Эстерхейзен.

На данный момент «Енисей-СТМ» лидирует в чемпионате России, имея в активе 54 очка. «Красный Яр» идёт на третьем месте с 50 очками и в случае победы сможет сравняться с соседями в турнирной таблице.