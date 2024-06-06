Дмитрий Чернышенко: те, кто не занимается спортом, наносят вред нашей экономике

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о вкладе спортсменов в российскую экономику.

«Спорт – это не просто стиль жизни, потому что спорт пронизывает все сферы нашей жизни, в том числе в экономику. Всем известно, что, чтобы быть на пике формы, надо заниматься спортом.

При этом вклад в экономику от людей, занимающихся спортом, оценивается примерно в 350 млрд рублей. Поэтому те, кто не занимается спортом, наносят вред нашей экономике.

Но надо иметь и инфраструктуру. Надо иметь доступные условия для наших молодых ребят. Одна из главных задач – сделать так, чтобы молодёжь могла заниматься спортом по месту жительства», — сказал Чернышенко на открытии стенда Министерства спорта РФ в рамках ПМЭФ-2024.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу о доведении систематически занимающегося спортом населения к 2030 году до 70%.