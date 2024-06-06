Российский скейтбордист Константин Балашанский был убит возле своего дома в Москве

Сегодня, 6 июня, российский скейтбордист Константин Балишанский был убит возле дома в районе Фили-Давыдково (Москва), сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, убийство было заказным. Убийца стрелял, предположительно, из автомата АКС-74У «Ксюха». Стрелок скрылся в лесу. СК России возбудил два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение оружия». Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

34-летний Константин Балишанский — бывший проскейтер команды Nike SB Россия. Он был самым топовым скейтером этого коллектива. Его спонсировали компании Freestyle Dist и Elwood. Константин носил прозвище Свич, которое получил за то, что научился технике switch — это когда спортсмен едет в зеркальной стойке, нетипичной для себя.