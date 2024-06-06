Минспорта РФ: участие в Играх БРИКС подтвердили 93 страны

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что подтверждено участие 93 стран в Играх БРИКС.

«93 страны подтвердились, более 1 000 атлетов приедут в Казань, которая является спортивной столицей России. Мы это подтверждаем и по вкладу в развитие физической культуры и спорта, и по мероприятиям. Наша задача — обеспечить возможность всем странам соревноваться без дискриминации, политизации, создать равные условия и следовать традициям спорта. Это позиция нашей страны», — сказал Дегтярёв на сессии «БРИКС — новые возможности для развития многополярного спорта» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Игры БРИКС состоятся с 12 по 23 июня в Казани. Ранее стало известно, что раскуплены все билеты на финалы соревнований по семи видам спорта (бадминтону, боксу, настольному теннису, прыжкам в воду, синхронному плаванию, спортивной и художественной гимнастике).