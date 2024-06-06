Министр спорта РФ Дегтярёв ответил на вопрос, как повышать медийность спорта

Министр спорта РФ Михаил Дягтерёв рассказал, как повышать медийность спорта.

«XXI век — век борьбы за внимание. В нашей отрасли это тема стала одним из главным вопросов, это правильно. Будучи губернатором, я поддерживал такие проекты. Чтобы внимание завоевать, нужно что-то сделать, возможно, скандалы. «Амуру» была поставлена задача выиграть Кубок Гагарина к 2026 году, они этой идей живут. Но я болею за все команды, и за СКА тоже — хорошая команда.

Важно, что транслируется в медиа, кроме скандалов. Ценности — любовь к родителям, стране, богу. Быть профессионалом без любви невозможно. Наша задача — транслировать в медиа эти ценности», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.