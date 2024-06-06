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Дегтярёв заявил, что Россия не будет выходить из Олимпийского движения

Дегтярёв заявил, что Россия не будет выходить из Олимпийского движения
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что Россия не планирует выходить из Олимпийского движения.

«Третий формат пока в кризисе — это Олимпийское движение. Мы никуда не выходим. Очень многие с той стороны хотят, чтобы мы хлопнули дверью, но мы делать этого не будем. Это безобразие и дискриминация. Четвёртый трек — Игры дружбы», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Михаил Дегтярёв сообщил, что подтверждено участие 93 стран в Играх БРИКС, которые состоятся с 12 по 23 июня в Казани. Проданы все билеты на финалы соревнований по семи видам спорта (бадминтону, боксу, настольному теннису, прыжкам в воду, синхронному плаванию, спортивной и художественной гимнастике).

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