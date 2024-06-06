«Я отдал 20 лет спорту». Нагорный — о возможном завершении карьеры

Олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях и бронзовый призёр в личном первенстве, гимнаст Никита Нагорный задумывается о завершении карьеры.

«20 лет я отдал спорту. Возможно, моя карьера подходит к концу. Спасибо за возможность выступать на турнирах», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Напомним, Нагорный является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх в Токио. Тогда же в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали — в личном многоборье и на перекладине. На его счету также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный — трёхкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы.

В апреле 2023 года Нагорный стал президентом Всероссийской федерации фиджитал-спорта, которая отвечает за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.