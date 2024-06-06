Шубенков — о четвёртом месте в забеге: все участники Игр БРИКС меня сегодня обыграли

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков высказался о четвёртом месте в забеге на 110 м на Мемориале братьев Знаменских, который прошёл сегодня. 6 июня.

«Надо найти человека, которому я могу ещё слить. Давайте с вами зарубимся? (обращается к журналистам. — Прим. «Чемпионата»). Вы меня тоже обгоните.

У меня крайне плохо идёт сезон. Я не могу добавить вторым бегом, не могу попасть ни в один барьер. У меня вообще всё не получается. Не могу нормально тренироваться. Я плохо готов. Очевидно, что мешают мои болячки, травмы старые, с которыми приходится бороться. Причём каждый раз удаётся сделать нормально предварительный круг, но почему-то всё мимо финала идёт. Абсолютно всё! Короче, не хватает мне практики, набеганности. И сил, судя по всему, тоже. Не знаю, что происходит. У меня всё очень плохо.

Все основные соперники, которые тоже поедут на Игры БРИКС, сегодня меня обыграли.

Надо себя как-то мотивировать. Только надо не злиться, а как-то попытаться получить удовольствие. У меня это категорически не выходит. Опять же нога. Только разбегаюсь, а она меня не отпускает. Всё идёт мимо», — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.