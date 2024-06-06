Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил о договорённости по проведению Игр стран ШОС (ШОС — международная организация, в которую входят Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия, Иран и Пакистан. — прим. ред.) в ближайшее время.

«Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин, большой потенциал видим по линии сотрудничества с ШОС, БРИКС, это сотрудничество идёт. Договорились о проведении Игр стран ШОС, недавно встречались, договорились», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Напомним, о назначении Дегтярёва на роль министра спорта РФ стало известно 14 мая. Отмечается, что Олег Матыцин, занимавший этот пост с 2020 года, перешёл на другую работу.