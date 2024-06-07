Павел Колобков прокомментировал назначение Дегтярёва на пост министра спорта РФ

Чемпион Олимпийских игр 2000 года в Сиднее по фехтованию Павел Колобков высказался о назначении на пост министра спорта России Михаила Дегтярёва.

«Назначение Дегтярёва на пост министра спорта — вполне логичное. Конечно, в спорте можно было найти разных вариантов, у нас много больших спортсменов, состоявшихся управленцев. Но Дегтярёв логичная фигура, он долгое время руководителем Комитета по спорту, мы с ним работали, когда я был министром спорта и заместителем. Отрасль он знает, команда в министерстве и не только хорошая, федерации он знает», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дегтярёв был назначен на пост министра спорта 14 мая 2024 года указом президента России Владимира Путина.