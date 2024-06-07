Рекордсмен Европы заявил, что прекратил сотрудничество с тренером Шубенкова

Российский легкоатлет, рекордсмен Европы Савелий Савлуков заявил, что прекратил сотрудничество с тренером Сергеем Клевцовым. Работа со специалистом не ведётся уже неделю, об этом сообщил телеграм-канал Shelgorn.

6 июня в рамках «Мемориала братьев Знаменских» — 2024 в финале забега на 400 метров Савелий Савлуков занял 11-е место (48.22).

Напомним, Сергей Клевцов является тренером барьериста Сергея Шубенкова. Сам Шубенков ранее заявлял, что находится в плохой физической форме. На «Мемориале братьев Знаменских» — 2024 чемпион мира показал четвёртый результат в забеге на 110 метров с барьерами. Ранее Шубенков объяснил, почему считает перенос Игр дружбы на 2025 год правильным решением. По его словам, он хочет поставить хорошую точку в своей карьере, но не готов сделать это в 2024 году из-за плохой спортивной формы.