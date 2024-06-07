Макаренко и Ткалич одержали победы на мемориале братьев Знаменских — 2024

Российский спринтер Кристина Макаренко одержала победу в рамках турнира «Мемориал братьев Знаменских» — 2024 в Москве. В финале забега на 100 м она показала время 11,27 сек.

Мемориал братьев Знаменских — 2024. Спринт. Женщины. Финал:

1. Кристина Макаренко (Москва — Красноярский край) — 11,27 сек.

2. Наталья Комбарова (Челябинская область) — 11,41.

3. Янина Луценко (Республика Беларусь) — 11,50.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с другими результатами соревнований.

Мемориал братьев Знаменских — 2024. Спринт. Мужчины. Финал:

1. Данила Тен (Красноярский край — Амурская область) — 10,32 сек.

2. Константин Крылов (Красноярский край) — 10,39.

3. Андрей Лукин (Московская область — Республика Карелия) — 10,41.

Мемориал братьев Знаменских — 2024. Прыжки в высоту. Женщины. Финал:

1. Мария Кочанова (Санкт-Петербург) — 1,95 м.

2. Наталья Спиридонова (Москва — Псковская область) — 1,91.

3. Карина Демидик (Республика Беларусь) — 1.91.

Мемориал братьев Знаменских — 2024. Прыжки в длину. Мужчины. Финал:

1. Юрий Ожгибесов (Воронежская область) — 7,88 м.

2. Артём Чермошанский (Москва) — 7,80.

3. Артём Примак (Краснодарский край) — 7,67.