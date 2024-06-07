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ФСГР подтвердила участие Нагорного и Далалояна в Играх БРИКС

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) опубликовала расширенный состав сборной страны, который примет участие в Играх БРИКС. Список команды появился на официальном сайте организации. Таким образом, олимпийские чемпионы 2020 года Никита Нагорный и Артур Далалоян выступят на соревнованиях в Казани.

Игры БРИКС — 2024. Спортивная гимнастика. Мужчины. Расширенный состав команды:

Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский, Даниел Маринов, Александр Жигалов, Илья Заика, Сергей Найдин, Даниил Новиков, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Сергей Съедин.

Игры БРИКС — 2024. Спортивная гимнастика. Женщины. Расширенный состав команды:

Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Мария Агафонова, Екатерина Андреева, Лейла Васильева, Елена Герасимова, Людмила Рощина и Кристина Шаповалова.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани.