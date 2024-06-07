На ПМЭФ-2024 состоялось открытие стенда и церемония подписания соглашения Минспорта России

6 июня на территории ПМЭФ-2024 состоялось торжественное открытие стенда Министерства спорта Российской Федерации, в ходе которого обсудили важность регулярного и доступного спортивного образа жизни.

С приветственным словом к присутствующим участникам обратился председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, упомянув ключевое значение реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

«Обязательно нужно заниматься спортом, причём делать это регулярно. Спорт проникает во все сферы нашей жизни, а экономический эффект от того, что люди становятся здоровее, оценивается примерно в 350 млрд рублей. Правительство, по поручению главы государства, создаёт все условия, чтобы спорт стал доступнее для жителей нашей страны. К 2030 году в систематические занятия спортом должно быть вовлечено не менее 70% граждан. Для этого активно развиваем спортивную инфраструктуру – в России действуют порядка 350 тыс. спортивных сооружений, с 2019 года их число увеличилось на 30 тыс. В рамках этой работы мы продолжим совместно с регионами и бизнесом строительство новых объектов, модернизацию существующих, будем и дальше поддерживать различные спортивные инициативы», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Также, с приветственным словом обратился министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв.

«Сегодня вместе с вице-премьером Дмитрием Николаевичем Чернышенко презентовали участникам форума павильон Минспорта России. Стенд вдохновит всех посетителей форума заниматься физической культурой и спортом», – заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв.

Министр спорта России также поблагодарил предпринимателей и спортсменов за существенный вклад в развитие спорта и ориентацию молодёжи на здоровый образ жизни.

На открытии стенда Михаил Дегтярёву был вручена реликвия – перчатки, которые передадут в Государственный музей спорта, стенд которого также представлен на ПМЭФ-2024.

Также в ходе церемонии к участникам обратился секретарь совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

«За последние три года стенд Минспорта России стал национальным центром притяжения на ПМЭФ. Отрадно, что спорт всегда в основной повестке форума», – сказал секретарь совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов.

Кроме того, между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан состоялась церемония подписания соглашения, целью которого является объединение усилий и координация деятельности сторон в рамках организации и проведения в 2024 году в городе Уфе XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Подписание состоялось в присутствии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.