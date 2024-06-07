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Дегтярёв ответил, должен ли массовый спорт быть бесплатным

Дегтярёв ответил, должен ли массовый спорт быть бесплатным
Михаил Дегтярёв
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв ответил на вопрос о том, должен ли массовый спорт быть бесплатным. Тема была затронута на ПМЭФ-2024 во время сессии, которая посвящена глобальным проектам российского спорта.

«Что такое массовый спорт? Надо исходить из определения. Если ты хочешь пробежать в рамках марафона, на который организатор потратил средства, наверное, надо сделать какой-то взнос. Но, опять же, зависит от того, что хочет человек. Хочет пробежать — беги.

Вопрос в инфраструктуре. Её развитие — тоже одна из целей нашей разработки. Без инфраструктуры если, все просто бегут от души и отжимаются, делают зарядку», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее Дегтярёв заявил, что Россия не планирует выходить из олимпийского движения. Он также сообщил, что подтверждено участие 93 стран в Играх БРИКС, которые состоятся с 12 по 23 июня в Казани.

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