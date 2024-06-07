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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв: делаем новый закон о спорте

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв: делаем новый закон о спорте
Михаил Дегтярёв
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв на площадке Петербургского международного экономического форума — 2024 сообщил, что готовится новый закон о спорте.

«Делаем новый закон о спорте, будет основной акцент на массовый спорт и его доступность. Президент говорил, что это его волнует. Это касается и стоимости», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Отметим, что на ПМЭФ-2024 сегодня проходит сессия, которая посвящена глобальным проектам российского спорта. Ранее Дегтярёв заявил, что Россия не планирует выходить из олимпийского движения. Он также сообщил, что подтверждено участие 93 стран в Играх БРИКС, которые состоятся с 12 по 23 июня в Казани. Профильный министр также подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры в стране.

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