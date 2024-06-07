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Ирина Винер: международная клубная лига — наш спасательный круг

Ирина Винер: международная клубная лига — наш спасательный круг
Ирина Винер
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отметила важность соревнований на клубном уровне.

«Международная клубная лига — наш спасательный круг. Мы решили, что федерации — сборные команды из клубов. Мы сейчас проводим соревнования среди клубов. Есть огромные клубы, 700 детей участвуют в самых обыкновенных клубных соревнованиях. Мы не будем иметь никакого отношениям к международным федерациям, поэтому санкции нас не тронут», — передаёт слова Винер корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в 1992 году Ирина Винер пришла на пост главного тренера Центра олимпийской подготовки, а с 2001 года стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. С 2008-го она является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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