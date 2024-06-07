«Бесплатный сыр — только в мышеловке». Ирина Винер — о платном спорте

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что родители, которые имеют высокие доходы, должны оплачивать занятия спортом своих детей.

«У нас дети ничего не платят за то, что им дают всё. Ни в одной стране мира такого нет: жильё, питание. Мы за это премного благодарны правительству.

Что касается детей, которые только начинают. Моя бабушка рассказывала, что в гимназии состоятельные люди платили и за своего ребёнка и за того, кто заплатить не мог. Когда я работала с малышами, у меня была система: хочешь отправить ребёнка на местные соревнования — заплати за своего ребёнка и за того, кто не может это сделать. Должны быть цены для состоятельных родителей. Мы заполняли анкеты: где работают папа и мама. А если это неимущие люди, они должны идти по другому курсу. А имущие должны покрывать, как сейчас есть прогрессивный налог. Бесплатный сыр — только в мышеловке, поэтому люди, которые занимаются этим, должны поучаствовать», — передаёт слова Винер корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Винер с 2008 года является президентом ВФХГ.