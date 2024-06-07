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Стал известен состав сборной России по вольной борьбе на Игры БРИКС

Стал известен состав сборной России по вольной борьбе на Игры БРИКС
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Сегодня, 7 июня, стал известен состав сборной России по вольной борьбе на Игры БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). В команду попали чемпион мира Абасгаджи Магомедов (до 65 кг) и чемпион Европы Курбан Шираев (до 70 кг).

Игры БРИКС. Вольная борьба. Состав сборной России:

— до 57 кг: Рамиз Гамзатов;
— до 61 кг: Башир Магомедов;
— до 65 кг: Абасгаджи Магомедов;
— до 70 кг: Курбан Шираев;
— до 74 кг: Анзор Закуев.
— до 79 кг: Магомед Магомаев;
— до 86 кг: Малик Шаваев;
— до 92 кг: Алан Багаев;
— до 97 кг: Бады-Маадыр Самдан;
— до 125 кг: Шамиль Мусаев.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Ранее Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) опубликовала расширенный состав сборной страны.

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