Стал известен состав сборной России по вольной борьбе на Игры БРИКС

Сегодня, 7 июня, стал известен состав сборной России по вольной борьбе на Игры БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). В команду попали чемпион мира Абасгаджи Магомедов (до 65 кг) и чемпион Европы Курбан Шираев (до 70 кг).

Игры БРИКС. Вольная борьба. Состав сборной России:

— до 57 кг: Рамиз Гамзатов;

— до 61 кг: Башир Магомедов;

— до 65 кг: Абасгаджи Магомедов;

— до 70 кг: Курбан Шираев;

— до 74 кг: Анзор Закуев.

— до 79 кг: Магомед Магомаев;

— до 86 кг: Малик Шаваев;

— до 92 кг: Алан Багаев;

— до 97 кг: Бады-Маадыр Самдан;

— до 125 кг: Шамиль Мусаев.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Ранее Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) опубликовала расширенный состав сборной страны.