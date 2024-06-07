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Глава оргкомитета Игр дружбы не подтвердил перенос соревнований на 2025 год

Глава оргкомитета Игр дружбы не подтвердил перенос соревнований на 2025 год
Алексей Сорокин
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Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин в ходе работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал возможный перенос международных соревнований, которые запланированы на сентябрь этого года.

«Вокруг Игр дружбы много слухов. Но мы, оргкомитет, исходим из тех документов, которые подписаны и действуют.

Если какие‑то решения и могут быть приняты, то руководством страны и руководителями Международной ассоциации дружбы, но точно не оргкомитетом, — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».

Напомним, Всемирные игры дружбы могут состояться с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Ранее о возможном переносе соревнований заявил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

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