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Губерниев обратился к российским спортсменам, которые могут поехать на Олимпиаду в Париже

Губерниев обратился к российским спортсменам, которые могут поехать на Олимпиаду в Париже
Дмитрий Губерниев
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Спортивный журналист Дмитрий Губерниев обратился к российским спортсменам, которые ещё могут выполнить критерии отбора и попасть на Олимпийские игры в Париже. Комментатор призвал Евгению Чикунову и других атлетов «включить голову» и действовать.

«Дорогие наши спортсмены! Если есть ещё хоть малейший шанс — отбирайтесь на Олимпиаду в Париж…

Пловцы сборной России, Чикунова и другие… Ещё есть соревнования, где можно выполнить олимпийский норматив и отобраться в Париж! Турниры в Италии и Франции, например. Включите голову и вперёд. Пошлите подальше тех, кто вам головы дурит. Это же ваша спортивная жизнь, и другой не будет…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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