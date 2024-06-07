Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

50 самых ярких моментов красноярского дерби

50 самых ярких моментов красноярского дерби
Комментарии

9 июня состоится 149-е красноярское дерби – «Енисей-СТМ» приедет в гости к землякам из «Красного Яра». Матч будет приурочен к празднованию 55-летия красноярского регби.

История противостояния команд берёт начало в 1990 году, когда «Сибтяжмаш» вышел в Высшую лигу СССР. «Чемпионат» отобрал 50 самых ярких моментов главного регбийного дерби России.

К очному противостоянию команды подходят в числе лидеров PARI Чемпионата России – «Енисей-СТМ» лидирует, имея в активе 54 очка, а «Красный Яр» идёт на третьем месте с 50 очками. Также обе сибирские дружины успешно прошли первый этап Кубка России и вышли в полуфинал турнира.

Ранее пресс-служба «соколов» сообщила, что все билеты на предстоящую игру проданы. Напомним, стадион «Красный Яр» вмещает около 3500 зрителей.

Материалы по теме
На красноярском дерби ожидается аншлаг
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android