50 самых ярких моментов красноярского дерби

9 июня состоится 149-е красноярское дерби – «Енисей-СТМ» приедет в гости к землякам из «Красного Яра». Матч будет приурочен к празднованию 55-летия красноярского регби.

История противостояния команд берёт начало в 1990 году, когда «Сибтяжмаш» вышел в Высшую лигу СССР. «Чемпионат» отобрал 50 самых ярких моментов главного регбийного дерби России.

К очному противостоянию команды подходят в числе лидеров PARI Чемпионата России – «Енисей-СТМ» лидирует, имея в активе 54 очка, а «Красный Яр» идёт на третьем месте с 50 очками. Также обе сибирские дружины успешно прошли первый этап Кубка России и вышли в полуфинал турнира.

Ранее пресс-служба «соколов» сообщила, что все билеты на предстоящую игру проданы. Напомним, стадион «Красный Яр» вмещает около 3500 зрителей.