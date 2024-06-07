CAS отменил решение о запрете на выступление россиян в турнирах по настольному теннису

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) о запрете на выступление российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба юридической компании Sila Lawyers.

Суд признал, что российские клубы по настольному теннису во время проведения сезона-2021/2022 были отстранены неправомерно. В то же время спортивный арбитраж оставил в силе решение союза о запрете на использование национальной символики, флага и гимна России. В пресс-службе компании подчеркнули, что ожидают мотивировочную часть решения, а апелляция Федерации настольного тенниса страны (ФНТР) была удовлетворена частично.

Напомним, Международная федерация настольного тенниса временно отстранила российских и белорусских игроков от участия в международных турнирах 2 марта 2022 года.