ПСБ и Минспорта договорились развивать спортивную инфраструктуру России

ПСБ и Минспорта в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на комплексное содействие развитию спорта и спортивной среды в России.

Документ подписали Пётр Фрадков, председатель ПСБ, и Михаил Дегтярёв, министр спорта России. Стороны планируют продолжить развивать доступную спортивную инфраструктуру в стране, в том числе в новых субъектах, повышать уровень обеспеченности населения спортивными объектами, увеличивая тем самым процент людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также наращивать эффективность всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и проводить социальные спортивные мероприятия.

«ПСБ активно содействует доступности спорта для всех граждан нашей страны и поддерживает развитие физической культуры в России, — отметил Пётр Фрадков. — В рамках проекта «ПСБ – Детям» мы открываем по всей стране Центры уличного баскетбола — спортивные площадки, дающие молодёжи свободный доступ к профессиональной инфраструктуре. Подписание соглашения с Минспортом заложит фундамент для совместных проектов по популяризации спорта, а также будет способствовать диверсификации спортивной индустрии в России. У ПСБ и Минспорта общая цель — привлечь к активному образу жизни как можно большее количество людей, и соглашение станет эффективной программой взаимодействия крупного бизнеса и государства для построения масштабной спортивной среды».

«Достижение общих целей возможно только при условии консолидации усилий. Минспорт России привлекает частных инвесторов к развитию спортивной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнёрства по федеральному проекту «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт»). Наш партнёр ПСБ выражает готовность и сам активно участвует в спортивном движении страны. Подписание двустороннего соглашения будет способствовать привлечению большего числа россиян к занятиям спортом и обеспечению для этого комфортными условиями. Уверен, что такой опыт положительно повлияет и на популяризацию спорта среди наших людей, и на укрепление взаимодействия государства и бизнеса», – сказал Михаил Дегтярёв.