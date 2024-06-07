Экс-министр спорта РФ Колобков: не считаю предателями россиян, которые выступят на ОИ

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что не считает предателями тех россиян, которые отправятся на Олимпийские игры — 2024 в Париже в нейтральном статусе.

— Я слышал мнение, что те, кто едут на Олимпиаду, — предатели. Но я просто не очень понимаю, кто это говорит.

— Ирина Винер назвала их бомжами.

— Это мнение Винер. Но у неё просто никто не спрашивает на самом деле. Она говорит, что не поедем, но вопрос не в ней. Это вопрос индивидуально спортсменам. Я прочитал, что уже отобрались 47 человек. Понятно, что сборная олимпийского комитета участия не будет принимать, надо смотреть фактически и юридически на этот вопрос. А больше мнений я слышал от разных людей, выступающих по телевидению, но это личное мнение. Я бы его не обсуждал. У меня такой позиции нет, я никого предателями точно не считаю. Решение спортсменов буду уважать. Если они примут участие, буду болеть за наших ребят. Не примут — тоже поддержу и буду уважать», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.