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Велосипедист из Израиля умер во время тренировки, его сбил пьяный водитель без прав

Велосипедист из Израиля умер во время тренировки, его сбил пьяный водитель без прав
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Израильский велосипедист Гай Тимор скончался в связи с ДТП, произошедшим во время его тренировки. В него въехал пьяный водитель, проехавший на красный, он вёл автомобиль без прав и после произошедшего пытался скрыться от полиции. Об этом сообщает в своих социальных сетях команда Premier Tech.

«Мы выражаем соболезнования семье Гая, его команде IGP и всему израильскому велосипедному сообществу в связи с этой ужасной утратой», — написала команда в своём посте.

Отметим, что в Израиле нет специальных велосипедных дорожек и спортсмены не могут обезопасить себя. Скончавшемуся спортсмену был всего 21 год, ДТП произошло на юге Израиля в районе Лахиш. Известно, что для велосипедиста это была последняя тренировка в Израиле перед вылетом на гонку в Чехию.

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