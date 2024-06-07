Велосипедист из Израиля умер во время тренировки, его сбил пьяный водитель без прав

Израильский велосипедист Гай Тимор скончался в связи с ДТП, произошедшим во время его тренировки. В него въехал пьяный водитель, проехавший на красный, он вёл автомобиль без прав и после произошедшего пытался скрыться от полиции. Об этом сообщает в своих социальных сетях команда Premier Tech.

«Мы выражаем соболезнования семье Гая, его команде IGP и всему израильскому велосипедному сообществу в связи с этой ужасной утратой», — написала команда в своём посте.

Отметим, что в Израиле нет специальных велосипедных дорожек и спортсмены не могут обезопасить себя. Скончавшемуся спортсмену был всего 21 год, ДТП произошло на юге Израиля в районе Лахиш. Известно, что для велосипедиста это была последняя тренировка в Израиле перед вылетом на гонку в Чехию.