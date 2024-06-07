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Титов рассказал об опросе FIG, связанном с будущим мужской художественной гимнастики

Титов рассказал об опросе FIG, связанном с будущим мужской художественной гимнастики
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Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, принимались ли решения после проведения опроса FIG, связанного с будущим мужской художественной гимнастики.

«Такой опрос был, он носил неофициальный характер. Никаких решений по этому поводу не принималось», — приводит слова Титова ТАСС.

Известно, что опрос был связан с включением мужской художественной гимнастики в виды спорта на Олимпийских играх — 2028.

Отметим, что мужская художественная гимнастика не так распространена в России, но имеет два направления, которые активно развиваются в других странах. В Испании она похожа на привычную художественную гимнастику с яркими образами, а в Японии больше напоминает выполнение на ковре акробатических элементов без красочных элементов костюма.

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