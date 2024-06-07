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Стало известно, где проведут четвёртые Европейские игры

Стало известно, где проведут четвёртые Европейские игры
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Стало известно, что следующие Европейские игры в 2027 году пройдут в Стамбуле (Турция). Решение было принято по итогам голосования в рамках заседания генеральной ассамблеи EOC. Об этом сообщается в социальных сетях организации.

Заседание по решению прошло в Бухаресте (Румыния).

Напомним, первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в столице Азербайджана городе Баку. Они проводятся раз в четыре года и уже были в Минске (Беларусь) и Кракове (Польша).

В прошлом году российские и белорусские спортсмены не были допущены до этих соревнований. В рамках турнира проходят соревнования по 29 видам спорта, в том числе по 23 олимпийским и шести видам, не входящим в программу Олимпийских игр. Возможно, что список видов спорта несколько изменится ближе к времени проведения соревнований.

Пока не было принято официального решения по поводу допуска россиян на Европейские игры в 2027 году.

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