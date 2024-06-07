Запрос российского конькобежца перейти в сборную Узбекистана рассмотрят в сентябре

Российский конькобежец, четырёхкратный чемпион мира Данила Семериков отправил заявление в Союз конькобежцев России с запросом о переводе в сборную Узбекистана, но его, как и запрос от Ассоциации зимних видов спорта Узбекистана рассмотрят в сентябре. Об этом сообщил глава союза Николай Гуляев

«Я буквально сегодня утром объяснял представителю Ассоциации зимних видов спорта. Они несколько дней назад предоставили все документы. Это не только про Семерикова, там еще несколько ребят, не буду называть фамилии, но наши подопечные. Этот вопрос мы рассмотрим, исходя из нашего положения. Я думаю, что следующий исполком у нас будет в сентябре. Раньше мы не будем под этот кейс собирать исполком, только потому что кто-то обратился. Есть порядок, мы его не нарушаем. Мы проинформировали должным образом и Международный союз конькобежцев», — приводит слова Гуляева «РИА Новости Спорт».

Напомним, информация о том, что Семериков хочет сменить сборную появилась ещё в мае, тогда тренер спортсмена сказал, что у него получится добиться результатов, если им будет заниматься хороший специалист.