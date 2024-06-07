Президент «Самбо-70» оценил важность Игр БРИКС для России

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев за неделю до начала Игр БРИКС оценил уровень их важности для России, заявив, что это потребность наших спортсменов.

«Это очень важно для подъёма морального духа в связи с современными условиями, санкциями, которые существуют сегодня. Многие специалисты в области того же самбо очень рады, что можно выступать на Играх БРИКС. И это потребность сегодня наших талантливых спортсменов реализовать себя в жизни и в международных соревнованиях, несмотря ни на что», — приводит слова Лайшева «Татар-Информ».

Напомним, с 2022 года большинству российских спортсменов ограничен доступ к соревнованиям на международной арене. С этого момента в стране проводится множество соревнований, в том числе и с приглашением представителей других стран. В марте в Казани прошёл новый формат — «Игры будущего» — первый международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта.