Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался по поводу действий МОК в отношении российских спортсменов, заявив, что России стоит развивать отечественный спорт.

«Долгое время говорил, что это издевательство не только над нашей страной, но и над всеми остальными. Это узурпаторство Олимпийских игр, наглость и хамство. Нужно меньше переживать и создавать соревнования, что мы и сделали. И идти вперёд к общей победе во всех направлениях. И в спорте, и в других делах», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».

Отметим, что «Самбо-70» образовательное учреждение спортивной направленности в Москве. С 1992 года генеральным директором школы являлся Ренат Лайшев, заслуженный тренер России, доктор педагогических наук.

Напомним, ранее Лайшев смог оценить уровень важности Игр БРИКС для России.