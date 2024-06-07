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Президент «Самбо-70»: это узурпаторство Олимпийских игр, наглость и хамство

Президент «Самбо-70»: это узурпаторство Олимпийских игр, наглость и хамство
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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался по поводу действий МОК в отношении российских спортсменов, заявив, что России стоит развивать отечественный спорт.

«Долгое время говорил, что это издевательство не только над нашей страной, но и над всеми остальными. Это узурпаторство Олимпийских игр, наглость и хамство. Нужно меньше переживать и создавать соревнования, что мы и сделали. И идти вперёд к общей победе во всех направлениях. И в спорте, и в других делах», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».

Отметим, что «Самбо-70» образовательное учреждение спортивной направленности в Москве. С 1992 года генеральным директором школы являлся Ренат Лайшев, заслуженный тренер России, доктор педагогических наук.

Напомним, ранее Лайшев смог оценить уровень важности Игр БРИКС для России.

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